Menschheit fast vollständig für Erderwärmung verantwortlich

Fast die gesamte Erderwärmung seit Beginn des Industriezeitalters geht laut einer Studie auf das Konto des Menschen. Berechnungen hätten ergeben, dass der Ausstoß von Treibhausgasen infolge menschlichen Handelns die Temperaturen seit Mitte des 19. Jahrhunderts um 0,9 bis 1,3 Grad Celsius ansteigen ließ, schrieb ein Forscherteam in einem am Montag in der Fachzeitschrift "Nature Climate Change" veröffentlichten Artikel. Das entspricht etwa der gesamten gemessenen Erderwärmung.

SN/APA/dpa/Julian Stratenschulte Klimawandel ist fast völlig von Menschen verursacht