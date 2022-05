Moskaus stumpfe Waffe

Bulgarien koppelt sich ab. Wie das Land im Osten der EU Russlands Gas-Stopp verkraftet.

Stell dir vor, Russland dreht das Gas ab, aber keiner merkt es. So ist es derzeit in Bulgarien. Am 27. April stellte der russische Staatskonzern Gazprom seine Erdgaslieferungen an Bulgarien ein.

Der Grund: Die bulgarische Gesellschaft Bulgargaz weigerte sich, die Rechnungen in Rubel zu bezahlen. Doch obwohl Bulgarien bis dahin 90 Prozent seines Gasverbrauchs aus Russland bezog, macht sich der Lieferstopp für die privaten Haushalte und die gewerblichen Abnehmer nicht bemerkbar. Versorgungsengpässe oder Rationierungen gibt es nicht. Die Kunden ...