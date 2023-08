NASA bestätigte Juli 2023 als wärmsten Monat seit Messbeginn

Der Juli 2023 war auch nach Daten der US-Raumfahrtbehörde NASA heißer als jeder andere je gemessene Monat. Sie bestätigte damit Aussagen des EU-Klimawandeldienstes Copernicus. Er sei 0,24 Grad Celsius wärmer gewesen als der bisher wärmste Juli in den Aufzeichnungen der Behörde, die bis zum Jahre 1880 zurückgingen, teilte die NASA unter Berufung auf Daten des zu ihr gehörenden Goddard Institute for Space Studies (GISS) am Montag (Ortszeit) mit.

BILD: SN/APA/NASA/- 1,18 Grad wärmer als durchschnittlicher Juli von 1951 bis 1980