Neuer Rekord: 2020 mit 30 Tropenstürmen in den USA

Nordamerika ist im vergangenen Jahr von so vielen Hurrikanen und Stürmen heimgesucht worden wie noch nie. 30 Tropenstürme über dem Nordatlantik zählte die Münchener Rück in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Naturkatastrophen-Bericht 2020. Elf sind es im langjährigen Durchschnitt, 28 waren es im bisherigen Rekordjahr 2005. Allein zwölf Wirbelstürme schafften es bis an die US-Küste, so viele wie nie. 13 erreichten Hurrikan-Stärke.

SN/afp/rammb/noaa/nesdis Tropic Thunder: Der Hurrikan „Laura“ nähert sich am 26. August der US-Golfküste.