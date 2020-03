Der Green Deal braucht noch ein Gesetz. Diese Woche trafen in Brüssel Greta Thunberg und Realpolitik aufeinander.

Klein, schmal, schmächtig, aber von großer Zähigkeit und Bestimmtheit: Greta Thunberg trat diese Woche in Brüssel auf, wie man es von ihr gewohnt ist. Und alle noch so lobenden Worte aus Politikermund vermochten die 17-jährige Ikone der "Fridays for Future"-Bewegung ...