Die Wende ist in vollem Gang. Erstmals liegt sauberer Strom an der Spitze. Das wird sich nicht mehr ändern.

Bis 2030 wird sich in Europa die Ökostromerzeugung laut Prognosen verdoppeln. Etwa zwei Drittel des Stroms werden dann durch Wind-, Wasser-, Biomasse- oder Solaranlagen erzeugt. Der steigende Anteil an sauberem Strom und eine grundsätzlich sinkende Nachfrage reduzieren den Bedarf an Energie aus Kohle-, Gas- und Atomkraftwerken.