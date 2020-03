Österreich will EU-Vorreiter beim Klimaschutz sein

Die österreichische Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat bei ihrem ersten EU-Umweltrat in Brüssel Österreichs Ambitionen beim Klimaschutz unterstrichen. Österreich wolle zu den Vorreitern auf EU-Ebene zählen, sagte Gewessler am Mittwoch. Außerdem freue sie sich auf die Klimaaktivistin Greta Thunberg, die an dem Treffen der EU-Umweltminister teilnimmt.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Gewessler sprach von einem "denkwürdigen Tag"