In Wien und Salzburg gibt es mehr Fahrrad-Haushalte als Auto-Haushalte.

In Österreich wird immer mehr geradelt, vor allem in den Ballungsräumen. Dennoch sei das Potenzial für Radverkehr in Österreich noch ziemlich groß, sagen die Experten des Verkehrsclubs Österreich und rechnen vor: Mehr als sechs Millionen tägliche Alltagswege, die jetzt mit dem Auto gefahren werden, sind kürzer als zweieinhalb Kilometer. Das wäre eine ideale Distanz, um sie mit dem Fahrrad - oder auch zu Fuß - zurückzulegen.