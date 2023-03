Österreichs Gletscher könnten bis zum Jahr 2075 verschwunden sein

Noch nie in der bis 1891 zurückreichenden Geschichte des Alpenvereins-Gletschermessdienstes gab es einen größeren Gletscherschwund: Im Mittel sind die 89 vom Alpenverein beobachteten österreichischen Gletscher im Zeitraum 2021/22 um 28,7 Meter kürzer geworden. Im Vergleich zum Jahr davor liegt der durchschnittliche Rückzug bei elf Metern.

Der Gletscherrückgang setzt sich rasant fort: Das zeigten die Ergebnisse der neuesten Gletschermessungen des Österreichischen Alpenvereins (ÖAV), die am Freitag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck präsentiert wurden. Gerhard Karl Lieb, der mit Andreas Kellerer-Pirklbauer den Gletschermessdienst leitet, sagte, dass von den 89 beobachteten Gletschern in Österreich für 78 exakte Daten vorlägen, die von 24 Gletschermessern und rund 50 Helferinnen und Helfern aufgezeichnet worden seien. Die Daten seien besonders gut statistisch abgesichert und beruhten auf weit mehr als 200 Messmarken. Der Gletschermessdienst des ÖAV erfasse weitaus die meisten Gletscher in Österreich aus zwölf Gebirgsgruppen.

Zu warm und zu trocken

Kellerer-Pirklbauer gab eine Übersicht über das Witterungsgeschehen im Messjahr 2021/22: Die Daten zeigten, dass die Temperaturen zumeist über dem Durchschnitt und der Niederschlag unter dem Durchschnitt gelegen seien. Der Sommer sei sehr heiß gewesen. Den Juni bezeichnete Kellerer-Pirklbauer als dramatisch, die Temperaturen lagen fast vier Grad über den Normalwerten. Der Niederschlag sei zwar fast normal gewesen, aber durch die Temperaturen sei der Verdunstungsgrad auch höher gewesen. Insgesamt gab es im Messjahr sechs Monate in Folge mit unterdurchschnittlichem Niederschlag. Der September dagegen war etwas zu kühl, der Niederschlag war höher als im Durchschnitt. Über das ganze Jahr betrachtet war es 1,4 Grad zu warm, es gab um 12,3 Prozent weniger Niederschlag.

Lieb führte die Folgen aus: So haben sich alle der 89 beobachteten Gletscher zurückgezogen - im Mittelwert um 28,7 Meter. "Dieser Wert ist in der 132-jährigen Messgeschichte des Alpenvereins ein neues Maximum, ein historischer Höchstwert", sagte der Experte. Dies sei nur ein Vorgeschmack darauf, "was normal werden wird". Prognosen gehen davon aus, dass nun alle paar Jahre die sehr hohen Werte überboten würden, "bis die Gletscher verschwunden sind". Berechnungen zufolge könnte dies - mit einigen Unsicherheiten verbunden - im Jahr 2075 der Fall sein. Ein Schicksal, das den Klostertaler Gletscher im Silvrettagebiet bereits ereilt hat. "Wir können nicht mehr von einem Gletscher sprechen, davon sind wir weit entfernt", sagte Kellerer-Pirklbauer.

Schlatenkees ist der größte Verlierer

Seinen Angaben zufolge ist der größte Verlierer bei der aktuellen Messung das Schlatenkees in der Tiroler Venedigergruppe, das um 89,5 Meter geschrumpft ist, gefolgt von der Pasterze (Glocknergruppe in Kärnten) mit 87,4 Metern und dem Diemferner in den Ötztaler Alpen mit 84,3 Metern. Im Bundesland Salzburg hatte das Schmiedingerkees den stärksten Rückgang zu verzeichnen (62,6 Meter).

Die Folgen der Gletscherrückgänge im direkten Umfeld sind, dass Gletscher häufiger von Schutt bedeckt sind. "Man findet sie gar nicht mehr so leicht." Das Eis dünne aus, Felsspalten würden freigelegt, im Vorfeld der Gletscher bildeten sich Seen. Der extreme Rückzug erschwere den Gletschermessern auch zunehmend die Arbeit. Daher kämen auch Drohnen zum Einsatz. "Es würde anders nicht mehr gehen. Es wird technisch aufwendiger. Wir müssen auch ständig neue Marken einrichten."

Sichtbare Folgen

Eine weitere Folge war bereits im Vorjahr im Grenzgebiet von Oberösterreich und der Steiermark sichtbar: die Schließung des Skibetriebs auf dem Schladminger Gletscher. In diesem März hätten die Betreiber auch begonnen, die Liftstützen abzubauen, erklärten die Experten. Lieb verwies im Zusammenhang mit Gletscherskigebieten und möglichen Erweiterungsplänen darauf, dass es angesichts der Entwicklung fraglich sei, ob Investitionen hier zukunftsträchtig seien. Es werde im Prinzip auch in den bereits existierenden Gletscherskigebieten, "ein Gletscher nach dem anderen verschwinden".

Kellerer-Pirklbauer betonte, dass der Winter im Hochgebirge noch nicht vorbei sei, es bleibe zu hoffen, dass es noch Niederschlag geben werde. Die Frage sei aber: "Wie wird der Sommer, wenn dieser wieder so dramatisch wird mit fast vier Grad über normal, sollte uns das aufrütteln." Es sei ihre Aufgabe als Wissenschafter zu zeigen, was passiert, "jetzt sind andere Akteure gefragt, auch etwas zu tun".

Ingrid Hayek, Vizepräsidentin des ÖAV, erklärte: "Jedes Jahr müssen wir einen Rückgang melden, es ist eine Rekordschmelze, das ist dramatisch für uns." Es seien nicht nur Alpinisten betroffen, sie seien aber diejenigen, die die dramatischen Veränderungen zuerst bemerkten. Es werde immer schwerer und gefährlicher, Gletscher zu begehen. Dazu wirke sich Wassermangel auf hochgelegene Hütten aus, die nicht mehr versorgt werden könnten. "Das ist sehr lokal, aber beschränkt sich nicht darauf." Auch im Tal seien die Veränderungen bemerkbar. "Wir vermarkten unser Land mit weißen Gletschern im Hintergrund." Der Gletscherschwund habe daher auch touristische Auswirkungen, aber auch solche, die weit über die Gletscherregionen hinausgingen, wenn etwa Flüssen das Schmelzwasser fehle.