Planschen verboten

Frankreich fürchtet einen neuen Dürresommer. Und versucht sich vorzubereiten. Auch mit einem Verkaufsstopp für Pools.

Am Morgen des 18. Mai hat es im südfranzösischen Örtchen Saint-Chamas endlich wieder geregnet. 24,2 Millimeter wurden dort in vier Tagen aufgefangen - zwar nicht genug, um das riesige Defizit nach Wochen ohne Niederschlag auszugleichen, aber psychologisch sei das wichtig, sagt Alain Bonnerue, der sich im Ruhestand um eine Gartenanlage voller Feigen-, Mandel- und Kirschbäume in der Gemeinde westlich von Aix-en-Provence kümmert. "Das nimmt uns den Stress, die Tage ohne Regen zu zählen."

Von denen gibt es immer ...