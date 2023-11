Polargipfel in Paris will schmelzende Ökosysteme schützen

Das Schmelzen der Gletscher und des Meereises geschieht schleichend, der Rückzug der Eisregionen aber hat sich zuletzt beschleunigt. Über den Schutz der Gletscher und der Polargebiete beraten Politiker und Fachleute bis Freitag auf einer Konferenz in Paris, im Vorlauf zum COP28-Klima-Gipfeltreffen Anfang Dezember in Dubai. In Vorbereitung ist ein Aufruf zum Schutz der Arktis, der Antarktis und der Gletscher, der auf dem Treffen am Freitag veröffentlicht werden soll.

BILD: SN/APA/AFP/LUDOVIC MARIN Schmelze in Gletscher- und Polargebieten wird diskutiert