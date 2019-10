Politischer Protest: "Klimarebellen könnten noch kritischere Töne anschlagen"

Fridays for Future lässt Menschen weltweit auf die Straßen gehen. Auch radikalere Gruppen, wie "Extinction Rebellion" haben verstärkt Zulauf. In Deutschland stehen sie bereits in Kritik: Gefährden ihre Aktionen den Erfolg von Fridays for Future? Die SN haben mit dem Politologen Mathias Krams von der Universität Wien über die Protestkultur in Österreich gesprochen.

In der Vergangenheit waren Protestaktionen in Österreich eine Seltenheit, nun protestieren sie regelmäßig auf den Straßen. Wie ist dieser Umbruch zu erklären? Mathias Krams: Die Auswirkungen des Klimawandels sind immer deutlicher zu spüren, die Menschen fühlen sich dadurch direkt betroffen ...