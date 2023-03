Ressourcen sparen: Eine Firma macht Joghurtbecher zu Autobahnen

Wie Plastik neuen Sinn bekommt. Ein Berliner Unternehmen geht neue Wege.

Eine der Baustellen von Ecopals – hier in Aschaffenburg.

Hunderttausende Kilometer Straßen durchziehen Europa. Viele, die besonders belastet sind, haben Risse und Spurrillen. Vor allem an Bushaltestellen bilden sich Dellen. Für stabileren Asphalt mischt die Industrie Kunststoff bei - bisher extra frisch angefertigt. Ein Berliner Unternehmen will jetzt Altplastik nutzen: Käseverpackungen und Joghurtbecher sollen vorerst einmal Deutschlands Fahrbahnen verstärken. Den Gründern von "Ecopals" geht es vor allem um jene Kunststoffe, die zwar in der Recyclingtonne landen, aber nicht verwertet werden können, weil sie aus mehreren Schichten unterschiedlichen Materials bestehen. ...