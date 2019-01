Rotes Elfenbein soll potent machen

Der Nashornvogel muss dran glauben. China wildert ungeniert in seinen Nachbarländern.

Dass China das nachbarliche Südostasien als Satellitenregion betrachtet, wird am Raubbau der Chinesen an der südostasiatischen Flora und Fauna deutlich. Der politische und wirtschaftliche Einfluss Chinas steigt in der Region. Chinas Wachstum und Rohstoffhunger machen vor den Naturressourcen der kleineren, schwächeren Nachbarn nicht Halt. Es gibt kaum Kontrollen oder Gesetze, die dieser verheerenden Entwicklung einen Riegel vorschieben. Mong La in Myanmar, Botun in Laos, Sihanoukville in Kambodscha und Medan in Sumatra: Das sind die Hauptumschlagplätze Südostasiens, die den riesigen chinesischen Markt illegal mit Wildtieren versorgen. Meeresschildkröten, Seepferdchen, Seegurken, Haifischflossen, rote Korallen und Palisanderholz: Ein gieriger Markt verlangt mehr und noch mehr, bis die Bestände erschöpft sind.

Beispiel Mong La in Myanmar, das unmittelbar an der Grenze zu China liegt: In der Grenzstadt gibt es alle Wildtiere und Körperteile von Wildtieren zu kaufen, denen Chinesen medizinische und aphrodisierende Wirkung nachsagen. Darunter befinden sich die Kadaver streng geschützter Tiere, wie die Zibetkatze oder den Leoparden. Körbeweise werden Tigertatzen, Tigerknochen, die Penisse der Tiere, Elefantenhaut, Elfenbein und Bärengallenblasen feilgeboten.

Selbst die vom Aussterben bedrohten Nashornvögel müssen dran glauben. Was sie umso wertvoller macht für Chinesen, die buchstäblich hinter deren Köpfen her sind. Die massiven, roten Helmschädel der Vögel gelten als "rotes Elfenbein". Tatsächlich bestehen sie aus Keratin, dem gleichen Protein, aus dem auch Haare, Fingernägel und übrigens auch das Horn des Nashorns bestehen, was das Nashorn zu einem weiteren Opfer des Irrglaubens macht, dass gemahlenes Keratin Krebs heilen kann und außerdem Männer potent macht. Das ist auch der Grund, warum das Nashorn in Asien praktisch von der Landkarte verschwunden ist.

Die Chancen, dass der Nashornvogel vor dem Aussterben bewahrt wird, sind so gering, dass die Regierungen Bruneis, Indonesiens, Malaysias, Thailands und auch Myanmars unlängst einen gemeinsamen Rettungsplan aufgestellt haben, um den so einzigartigen Vogel vor dem Zugriff von Hornvögeljägern und chinesischen Mittelsmänner zu schützen. Doch Angebot und Nachfrage bestimmen der Markt, und das immer knappere Angebot treibt die Preise nur noch höher.

Schauplatzwechsel: Peking vereinnahmt die Spratly- und Paracel-Inseln im Südchinesischen Meer. Das Gebiet gilt als rohstoffreich. Bald müssen chinesische Investoren vielleicht nicht mehr illegal Sand in Kambodschas Provinz Koh Kong schürfen, der in Singapur als Baumaterial geschätzt wird. Riesige Sandkähne bauen den Sand in Flüssen ab. Fischbestände und die von ihnen abhängige Tierwelt wie Flussdelfine, Otter und Fischkatzen werden sukzessive dezimiert. Chinesische Investoren sind es auch, die in Kambodscha, Myanmar und Indonesien illegal Wälder abholzen. Es sind chinesische Bauherren, die mit dem Bau von einem umstrittenen Wasserkraftwerk in einem Gebiet in Sumatra begonnen haben, wo stark gefährdete Orang Utans, Sumatra-Tiger und eben auch Nashornvögel beheimatet sind. Hinter den Orang Utans sind Chinesen übrigens noch nicht her. Sie haben bei diesen Primaten offenbar noch keine angeblich genesende Wirkung unterstellt.

Auch auf Borneo investiert mit China Power Investment ein chinesisches Wasserkraftunternehmen 17 Milliarden Dollar in ein massives Staudammprojekt, das den Primärwald im Herzen von Borneo überschwemmen, eine Vielzahl von Wildtierarten gefährden und das seit Gedenken unberührte Gebiet für immer verändern wird. Nicht zuletzt ist China auch der bei weitem größte Verschmutzer der Weltmeere und wirft ein Vielfaches mehr Plastik in die Meere als jedes andere Land auf der Welt, ganz zu schweigen von der Luftverschmutzung in chinesischen Städten. Fabriken pumpen riesige Mengen der verbotenen ozonzerstörenden Chemikalie FCKW in die Luft und drohen, weltweite Bemühungen zunichte zu machen, dass sich die Ozonschicht wieder erholt.

Gregory McCann, Projektkoordinator der Umweltgruppe Habitat ID, zweifelt daran, dass China diese zerstörerische Entwicklung rückgängig machen kann. Im Gegenteil, die Zerstörungen seien nicht nur auf Asien beschränkt: "Fast 100 afrikanische Elefanten wurden kürzlich in Botswana geschlachtet", sagt er. Ihre Stoßzähne wurden von den Wilderern herausgebrochen. Die wertvolle Ware befinde sich höchstwahrscheinlich in China oder Hongkong. Flotten von staatlich subventionierten Langstrecken-Fischereifahrzeugen durchstreifen laut McCann einstweilen die Weltmeere, um auch noch die entlegensten Winkel auszuplündern.

Das Hauptproblem sieht der Naturschützer vor allem in der Größe Chinas, im dort enorm ansteigenden Reichtum und dem Wunsch nach mehr Konsumgütern. "Der Fußabdruck dieses Landes auf der Erde wird gigantisch und höchstwahrscheinlich nicht wieder gutzumachen sein", befürchtet der Experte.