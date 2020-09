Salzburg liegt im Klimaschutz besser als andere Bundesländer

Über die Fortschritte der Bundesländer beim Klimaschutz im vergangenen Jahrzehnt gibt eine neue Untersuchung der Umweltorganisation Global 2000 Aufschluss. Salzburg liegt teilweise vorn, hat aber auch Nachholbedarf.

Was haben die einzelnen Bundesländer in Österreich beim Klimaschutz in den vergangenen Jahren erreicht? Dieser Frage ging die Umweltschutzorganisation Global 2000 in einer neuen Untersuchung nun erstmals umfassend nach. Insgesamt zeigt das Bild einige positive Entwicklungen, aber noch mehr Bereiche, in denen großer Nachholbedarf herrscht.

Johannes Wahlmüller, Klimaschutzexperte der Umweltorganisation: "Teils werden ambitionierte Klimaziele gesetzt, aber es fehlt vielfach noch an der konsequenten Umsetzung." Die Rolle der Bundesländer sei dabei aber mindestens so wichtig wie jene des Bundes, ...