Schreckliche Vorhersage: Wenn es im Nahen Osten 50 Grad hat

Der Klimawandel trifft die Region besonders hart. Selbst im besten Fall werden die Sommer um mehrere Grad heißer.

Temperaturen um die 50 Grad Celsius, und das über Wochen hinweg - das ist es, was Wissenschafter prognostizieren. Das Schreckensszenario stammt vom Cyprus-Institut in Nikosia und vom Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz für den Nahen Osten und Nordafrika. Studienautor Georgios Zittis erklärt, was auf die sogenannte MENA-Region zukommen kann.

Sind der Nahe Osten und Nordafrika die Hotspots des Klimawandels? Georgios Zittis: Die Auswirkungen des Klimawandels sind nicht gleichmäßig über den Globus verteilt. Jede Region reagiert anders auf die ...