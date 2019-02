Schule schwänzen fürs Klima

Von wegen machtlos: Belgiens Jugend geht jeden Donnerstag zu Zehntausenden auf die Straße. In Folge der Massenproteste trat bereits eine Ministerin zurück. Und das könnte erst der Anfang sein.

Diesen Donnerstag waren es allein in Brüssel wieder 11.000 Schülerinnen und Schüler, die durch die Straßen zogen. Zwei Wochen zuvor waren es sogar 32.000 gewesen. Sechs Mal hat der "Marsch für das Klima" bereits stattgefunden - in Brüssel und anderen Städten Belgiens. Schüler schwänzen den Unterricht und gehen auf die Straße. "Für unsere Zukunft und Kinder", wie eine Gruppe junger Frauen sagt, die sich in der Eingangshalle des Nordbahnhofs um ein selbstgemaltes Plakat versammelt haben. Sie sind 17 und 18 Jahre alt, kommen alle aus derselben Klasse des "Collège Roi Baudouin" . Was ihre Eltern dazu sagen, dass sie hier statt in der Schule sind: "Meine Mutter findet das super", ruft eine. Und wie reagieren die Lehrer? Die Schülerinnen lachen. "Die sind auch hier", sagt eine und zeigt auf eine schlanke Frau mit Brille. "Madame" stellt sich als die katholische Religionslehrerin vor. "Ich bin stolz auf meine Schülerinnen", bekennt sie.