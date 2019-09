Schulstreik fürs Klima in den Salzburger Gemeinden

Am Freitag setzt eine Fotoaktion von Schülern ein Zeichen für mehr Klimaschutz. Es ist der Auftakt zu einer weltweiten Aktionswoche.

Der siebenjährige Lux hat sein Eisbärkostüm angezogen. "Ich will nicht aussterben" steht auf dem Plakat, das er zum Elsbethener Ortsschild mitgebracht hat. Die zehnjährige Anna ist gekommen, "weil es gut wäre, wenn wir weniger Plastik verwenden würden. Am besten sollte es verboten werden." Gut ein Dutzend Schüler mit ihren Eltern hat sich bei der Feuerwache Elsbethen zusammengefunden, um sich auf eine internationale Fotoaktion vorzubereiten, die am Freitag stattfindet.

Dabei sollen möglichst viele Fotos vor Ortsschildern entstehen, die Protestaktionen zum Klimaschutz zeigen. Diese sollen dann auf Social-Media-Kanäle hochgeladen werden. Damit soll gezeigt werden, dass die Auswirkungen des Klimawandels jede Gemeinde betreffen werden.

Aufgerufen hat dazu die von der schwedischen Schülerin Greta Thunberg initiierte "Fridays for Future"-Bewegung. Die Fotos bilden den Auftakt zu einer Aktionswoche, die in einem großen "Earth Strike" am 27. September gipfelt: In Salzburg wird es an diesem Tag einen großen Demonstrationszug vom Hauptbahnhof zum Residenzplatz geben.

Die Aktion der Elsbethener Schüler am Freitag ist nur eine von 40 im Bundesland Salzburg. In Österreich hätten sich besonders viele Gemeinden zu der Fotoaktion angemeldet, sagt die 17-jährige Schülern Gloria Berghäuser. "Bis Donnerstag hatten sich fast 700 Gemeinden registriert, in ganz Deutschland waren es nicht so viele. Es ist wohl die größte dezentrale Aktion für den Klimaschutz, die es je in Österreich gegeben hat."

Seit Februar streikt und demonstriert Gloria Berghäuser regelmäßig für mehr Maßnahmen zum Klimaschutz. Die "Fridays for Future"-Bewegung sei seither in Salzburg und in ganz Österreich sehr gewachsen. "Am Anfang hatten wir nur eine Instagram-Seite. Mittlerweile haben wir uns schon drei Mal zu österreichweiten Vernetzungstreffen zusammengefunden."

Auch die viele mediale Aufmerksamkeit für diese Themen sei positiv. Das dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es nach wie vor deutlich mehr Anstrengungen für den Klimaschutz benötige. "Die CO 2 -Emissionen steigen nach wie vor. Und solange das der Fall ist, wird auch unsere Bewegung weitergehen."

