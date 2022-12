Shell muss in Nigeria für Ölschäden zahlen

Der britische Ölkonzern Shell wird 15 Millionen Euro an Dorfgemeinschaften in Nigeria für Schäden durch Öl-Verseuchungen von 2004 bis 2007 bezahlen. Der Konzern und die niederländische Umweltschutzorganisation Milieudefensie einigten sich auf eine entsprechende Regelung, wie es in einer am Freitag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung heißt. Außerdem wurde in den Öl-Leitungen ein System installiert, das Lecks frühzeitig entdeckt.

SN/APA/AFP/PIUS UTOMI EKPEI Im Nigerdelta sind Flüsse und Ufer durch Öl verseucht worden