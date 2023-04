Kurze Wege in Paris

15 Minuten sollen das Limit sein. Wie Bürgermeisterin Anne Hidalgo ihre Stadt ändert.

Freie Fahrt für Radler – hier am Ufer der Seine vor dem Louvre.

Die Pariser kehren ihrer Stadt mehr und mehr den Rücken. Zwischen 2012 und 2022 zogen fast 123.000 Menschen weg, in einen Vorort oder ganz in die Provinz. Mit 2,1 Millionen Menschen auf 105 Quadratkilometern handelt es sich zwar um eine der am dichtesten bewohnten Metropolen weltweit. Doch der Bevölkerungsschwund beunruhigt das Rathaus, zumal es sich bei jenen, die gehen, vor allem um Familien mit Kindern handelt. Immer mehr Klassen müssen schließen und vielleicht bald sogar ganze Schulen zusammengelegt werden. Die ...