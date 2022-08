Soll man "grünen Wasserstoff" einmal um die Welt schippern?

Hirngespinst oder Lösung? Technisch ist eine Wasserstoff-Lieferkette über den halben Globus kein Problem.

Ist es sinnvoll, grünen Wasserstoff von Australien bis Deutschland zu transportieren? Seit Ende 2020 hat sich ein deutsch-australisches Projekt mit dieser Frage befasst. "HySupply" wurde von der deutschen und der australischen Bundesregierung gemeinsam in Auftrag gegeben. Erste Zwischenergebnisse zeigen: In großen Mengen ist der Import australischen Wasserstoffs, erzeugt durch Solar- oder Windenergie, durchaus vernünftig und zweckmäßig. So sollte es weder technisch noch ökonomisch größere Probleme geben, und das trotz der großen Distanz von 20.000 Kilometern. Für die Strecke liegen die ...