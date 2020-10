Spanien schwenkt um: Herr Sanchez wird grün

Spanien schwenkt um. Die ökologische Eiszeit ist vorüber. Die Coronahilfen geben den Startschuss.

Der Schornstein qualmt nicht mehr. Auch aus den drei Kühltürmen wabern keine Dampfschwaden. Die Stilllegung des 40 Jahre alten Kohlekraftwerks in der ostspanischen Provinz Teruel zeigt, dass auch in Spanien die Energiewende langsam Schwung bekommt.

In diesen Tagen beginnt der Abbruch des Kraftwerks. Und zugleich startet auf dem Gelände der Bau eines Solar- und Windparks. Auf 1750 Megawatt Nennleistung soll die grüne Stromfabrik vom Jahr 2026 an kommen. Das ist etwa so viel wie ein mittelgroßes Atomkraftwerk und ...