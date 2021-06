Stadt im Wald

Zukunftsträchtig. Der Stadtstaat Singapur will Wildnis und Wohnraum harmonisieren.

Jene, die noch nie in Singapur waren, denken beim Klang des Namens oft an blank geputzte Straßen und drakonische Strafen bei kleinen Regelbrüchen. Vielleicht auch an eine Übermacht an Glas- und Stahlbauten sowie knappen, teuren Wohnraum.

Weniger in den Sinn kommen dürften seltene Vogelarten, Krokodile und Urwald. Dabei besteht knapp die Hälfte der Fläche von Singapur immer noch aus Wald. Über die nächsten Jahre aber sollen diese zwei Gegensätze des wohlhabenden Stadtstaats - hoch urbanisierter Raum und Dschungel ...