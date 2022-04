Städte kämpfen gegen den Müll

In Deutschland ist Kiel der Vorreiter - und will zu einer Null-Abfall-Stadt werden.

Kiel will weg vom Müll. Die Hauptstadt des deutschen Bundeslandes Schleswig-Holstein will eine "Zero Waste City" werden. Wörtlich übersetzt heißt das: eine "Null-Abfall-Stadt". Kiel mit seinen rund 250.000 Einwohnern ist Vorreiter in Deutschland. Aber schon ziehen andere Städte nach - Bamberg, Berlin, Düsseldorf, Köln, Regensburg, München. Und dabei wird es kaum bleiben.

Henning Wilts, ein Ökonom, denkt neue Wege vor, um Abfall zu vermeiden und knappe Ressourcen zu schonen. Am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie leitet er ...