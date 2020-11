Stahl wird grün

Schweden will erster sein. Wasserkraft macht es möglich. Der höhere Preis schreckt nicht.

Das dünn besiedelte Nordschweden macht sich fit für die Zukunft. Während in Skellefteå eine der größten Autobatteriefabriken Europas entsteht und in Kiruna ein Abschusszentrum für zivile Weltraumrakete wächst, findet in Luleå eine kleine, grüne Revolution statt. Die könnte, wenn sie glückt, enorme Auswirkungen für den globalen Klimaschutz haben.

Es geht um ein kürzlich eröffnetes Stahlwerk, das ohne fossile Brennstoffe und enormen CO2-Ausstoß auskommt. Es sieht zudem hübscher, kompakter aus als herkömmliche Stahlanlagen mit ihren unzähligen Schläuchen, Kuppeln und ...