Die EU-Staatschefs treffen sich zum Klimagipfel. Kanzlerin Bierlein schlägt sich gut. Etwas fehlt - eine "politische" Regierung.

Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein vertritt auf dem EU-Gipfel mit Selbstbewusstsein und Härte Österreichs Position: "Atomkraft? Nein danke", sagt sie. Hinter diesem Slogan können sich in der Heimat so gut wie alle Parteien und Gruppen versammeln. In Brüssel hingegen ist Bierlein damit ...