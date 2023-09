Togotia gilt in Kenia vielen als Unkraut. Doch das alte Gemüse soll zurück auf die Teller. Denn es mag auch magere oder trockene Böden. Und ist außerdem sehr gesund.

In Afrika werden Dürreperioden durch den Klimawandel länger.

Das afrikanische Blattgemüse Togotia war lange Zeit in Vergessenheit geraten. Nun will ein Forscherteam der Egerton University in Njoro im kenianischen Landkreis Nakuru die vitaminreiche und klimarobuste Sorte zurück auf den Teller bringen.

"Togotia und viele andere Gemüsesorten ...