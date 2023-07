Trauerfeier für sterbenden Zugspitz-Gletscher in Deutschland

Er misst nur noch rund 16 Hektar, an den Rändern sind teils nur noch Eisflecken zwischen Geröll übrig: Der Gletscher an der Zugspitze schmilzt dahin. Mit einer ökumenischen Trauerfeier in Deutschlands höchstgelegener Kirche, der Kapelle Mariä Heimsuchung auf 2.600 Metern Höhe, haben Vertreter der evangelischen und katholischen Kirche am Dienstag auf die Folgen des rasant voranschreitenden Klimawandels aufmerksam gemacht - und auf die Bedeutung des Erhalts der Schöpfung.

BILD: SN/APA/DPA/PETER KNEFFEL Klimakrise: Schlechte Prognosen auch für deutsche Gletscher