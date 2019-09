Über 650 Gemeinden bei Auftakt von Klimaschutzwoche dabei

Mehr als 650 Gemeinden beteiligen sich am Freitag an der Auftaktaktion der internationalen Klimaschutzwoche "Week for Future" der Umweltbewegung "FridaysForFuture". Als verbindende Aktion sollen alle teilnehmenden Gemeinden unter ihr Ortsschild den Zusatz "Für die Zukunft" anbringen und fotografieren. Die "Week for Future" findet in über 100 Ländern statt.

SN/APA (Symbolbild/Archiv)/PETER KO Klimaschutzwoche in Österreich und der ganzen Welt