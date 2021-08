UNICEF: Kinder Haupt-Leidtragende des Klimawandels

Kinder sind laut einem UNICEF-Bericht die Haupt-Leidtragenden des globalen Klimawandels. "Obwohl Kinder und Jugendliche am wenigsten für den Klimawandel verantwortlich sind, sind sie schon jetzt am stärksten von seinen Auswirkungen betroffen", heißt es in einem Bericht, den das UN-Kinderhilfswerk am Freitag veröffentlichte. Laut diesem Klima-Risiko-Index sind fast die Hälfte aller Kinder weltweit extrem hohen Klima-Risiken wie Hitzewellen, Überflutungen und Dürren ausgesetzt.

Rund 820 Millionen Kinder sind extrem hohen Klima-Risiken ausgesetzt