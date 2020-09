UNO und Großbritannien laden zu Online-Klima-Event

Großbritannien will gemeinsam mit den Vereinten Nationen zu einem Online-Klimatreffen im Dezember einladen. Das Event soll am 12. Dezember, dem fünfjährigen Jubiläum des Klimaabkommens von Paris, stattfinden, wie aus einer Mitteilung der Vereinten Nationen hervorgeht. Der britische Premier Boris Johnson wollte dies am Donnerstag im Rahmen eines UNO-Treffens verkünden.

SN/APA (Archiv/AFP)/JESSICA TAYLOR Johnson will Klimawandel nicht aus dem Blick verlieren