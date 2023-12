Van der Bellen: Klima-Appell bei UNO-Menschenrechtsjubiläum

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat seine Teilnahme an einer UNO-Festveranstaltung zum 75. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte für scharfe Kritik am Versagen der Politik in der Klimapolitik genützt. Junge Menschen in aller Welt würden die Regierungen zur Umsetzung ambitionierter Klimaziele drängen. "Wozu sie aufrufen, ist ein Planet, der weiterhin bewohnbar ist. (...) Das ist doch nicht zu viel verlangt", betonte Van der Bellen am Dienstag in Genf.

BILD: SN/APA/KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Van der Bellen und der Schweizer Präsident Alain Berset in Genf