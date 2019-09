Van der Bellen und Patek bei UNO-Klimagipfel

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Umweltministerin Maria Patek nehmen am Montag an dem von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres einberufenen Klimagipfel in New York teil. Am Abend wird Van der Bellen im Vorfeld der am Dienstag beginnenden Generaldebatte im Rahmen der 74. Vollversammlung der Vereinten Nationen auch bei einem "Leaders for Nature und People Event" eine Rede halten.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Van der Bellen lancierte "Initiative for more Climate Ambition"