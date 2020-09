"Versprechen für die Natur" von Staats- und Regierungschefs

Staats- und Regierungschefs aus mehr als 60 Ländern, darunter Bundespräsident Alexander Van der Bellen, haben mit einer gemeinsamen Erklärung ihre Absicht unterstrichen, sich stärker für den Erhalt der weltweiten biologischen Vielfalt einzusetzen. Sie verabschiedeten am Montag (Ortszeit) in New York am Rande der UNO-Generaldebatte gemeinsam ein sogenanntes "Versprechen für die Natur". Unter anderem sollen unregulierte Fischerei und Wilderei gestoppt werden.

