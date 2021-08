Video: "Corona-Effekt" ließ CO2-Emissionen im Vorjahr sinken

Der "Corona-Effekt" hat sich in der vorläufigen Treibhausgasbilanz 2020 wie erwartet deutlich niedergeschlagen: 73,7 Millionen Tonnen Treibhausgase (THG) wurden laut Umweltbundesamt im Vorjahr in Österreich emittiert, das sind 7,7 Prozent weniger als 2019. Kein Grund zur Untätigkeit, denn "Krise ersetzt keine Klimapolitik", bilanzierte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Freitag bei der Präsentation der Zahlen.

