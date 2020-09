Video: Globaler Klimaprotesttag: Demos auch in Österreich

Greta Thunberg hat sich am globalen Klimaprotesttag am Freitag an bewährter Stelle postiert: Die Anführerin der weltweiten Klimaschutzbewegung Fridays for Future versammelte sich am Freitag gemeinsam mit weiteren Demonstranten vor dem Parlament in Stockholm, um dort wie viele weitere Menschen in aller Welt für einen stärkeren Kampf gegen die Klimakrise zu protestieren. Der Klimastreik brachte auch in Österreich vor allem junge Leute auf die Straße.

