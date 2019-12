Klare Worte für eine entschlossene Klimapolitik sind zum Auftakt der 25. UN-Klimakonferenz in Madrid zu hören gewesen. Vom "Krieg gegen die Natur", der beendet werden müsse, sprach UN-Generalsekretär Antonio Guterres am Montag vor Vertretern aus fast 200 Ländern. "Mechanik und Konsequenz der Klimaveränderung sind seit mindestens 50 Jahren bekannt", so Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Dieses Video liegt auf YouTube