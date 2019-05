Mit eindringlichen Appellen, die globale Klimakatastrophe zu stoppen, ist am Dienstag die Klima-Konferenz "R20 Austrian World Summit" von Arnold Schwarzenegger in Wien eröffnet worden. Stargast war die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. "Das ist nicht irgendein Notfall, sondern die größte Krise, die die Menschheit jemals gesehen hat", warnte die 16-Jährige in der Hofburg.

