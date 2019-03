In Wien und sieben Landeshauptstädten Österreichs streiken und demonstrieren am Freitag Schüler und Studenten im Rahmen der weltweiten Aktion "FridaysForFuture" für mehr Klimaschutz. Die größte Veranstaltung findet zu Mittag am Wiener Heldenplatz statt. Die Polizei zählte mehr als 10.000 Teilnehmer. Weltweit demonstrierten Hunderttausende bei rund 2.000 Kundgebungen.

Dieses Video liegt auf YouTube