Video: Schwarzenegger für mehr Hoffnung in der Klimakrise

Inmitten der Klimakrise hat Arnold Schwarzenegger bei seinem "Austrian World Summit" am Donnerstag in der Wiener Spanischen Hofreitschule zu mehr Hoffnung - vor allem in der Kommunikation - aufgerufen. "Die breite Bevölkerung wird förmlich überflutet mit negativen Schlagzeilen über schmelzende Eisberge, überflutete Städte, ausgetrocknete Landstriche, Krieg und Migration. Ist es ein Wunder, dass die Leute verwirrt oder abgestumpft sind?", sagte Schwarzenegger.

