"Die Zeit des Redens ist vorbei", hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen nach seiner Teilnahme beim Klimaschutz-Treffen "Climate and Sustainable Development for All" im UNO-Hauptquartier in New York betont. "Es müssen Taten folgen." Denn "die Klimakrise ist eine unmittelbare Bedrohung", und das nicht nur in Ländern wie Mosambik oder in pazifischen und karibischen Staaten, sondern weltweit.

