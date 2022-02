Viel Wind um Windkraft

In Bayern wäre viel Platz für Windkrafträder. Doch viele Kommunen wehren sich. Rückendeckung kommt vom Freistaat.

Wer durch Ettelried fährt, weiß sofort, was die Menschen in diesem Dorf in Bayern bewegt. In vielen Gärten stehen Plakate mit Aufschriften wie: "Es grünt so grün, wo Industrieanlagen blühn" oder "Rettet die Reischenau vor Windgiganten". Seit gut eineinhalb Jahren kämpfen viele Bürgerinnen und Bürger des 400-Seelen-Orts in

Bayerisch-Schwaben gegen einen geplanten Windkraftpark. Er soll in einem Waldstück entstehen, das zu Fuß nur wenige Minuten vom Dorfplatz entfernt liegt.

Zehn Windkrafträder mit einer Höhe von 250 Metern, so ...