Volksbegehren mit ernüchternder Klimarats-Bilanz

Vor einem Jahr hat der von der Regierung eingesetzte Klimarat der Bürgerinnen und Bürger seine Empfehlungen an die Politik verabschiedet. Die Bilanz fällt für viele ernüchternd aus. Die 93 Empfehlungen seien unter den Teppich gekehrt worden, kritisierten die Initiatorinnen und Initiatoren des Klimavolksbegehrens am Dienstag via Aussendung. Die Regierung wolle die Empfehlungen schlicht nicht hören.

Noch vor einem Jahr war der Klimarat zuversichtlich