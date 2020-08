Vollbremsung: Mexiko stoppt den Ausbau grüner Energie

Die Kehrtwende schreckt Umweltschützer und europäische Investoren auf.

Ende März reiste der Präsident nach Baja California in den hohen Norden Mexikos. Er besuchte den Windpark "La Rumorosa" und sagte, was er bereits bei anderen Besuchen an vergleichbaren Orten geäußert hatte: "Diese Windkraftanlagen verschandeln die Natur." Lange dachte man, dies sei nur eine Stellungnahme, die den persönlichen Geschmack von López Obrador ausdrückte, dem linksgerichteten Staatschef von Mexiko. Bis er auf Twitter eine folgenschwere Nachricht absetzte. Seine Regierung werde keine Genehmigungen mehr für Unternehmen erteilen, welche die "Umwelt schädigen und ...