Warum Kerne spalten dem Klima hilft

Klimaschutz ist auch eine Geschäftsidee. Wie Start-ups aus Österreich mit guten Ideen die Welt besser machen.

Zwetschkenröster, Kirschensaft und Marillenbrand: Wer denkt dabei schon an die Obstkerne, die übrig bleiben? Luca Fichtinger und Michael Beitl, die Gründer der Kern Tec GmbH, haben es getan - und die weltweit erste Maschine entwickelt, die eine hundertprozentige Nutzung der Obstreste ermöglicht. Das Start-up mit Büro in Wien und Produktion in Herzogenburg in Niederösterreich hat mittlerweile 21 Beschäftigte. Der Umsatz heuer wird eine Million Euro übersteigen.

Kern Tec ist buchstäblich ein Garagenprojekt. Die damaligen Wirtschaftsstudenten Fichtinger und Beitl ...