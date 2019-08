Vor zehn Jahren starteten deutsche Firmen das Projekt Wüstenstrom.

Lang, bevor Schüler in Europa für das Klima demonstrierten, zeigte eine kleine Grafik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) die Zukunft der Energiewende. Drei verschieden große, rote Quadrate in einer braun gezeichneten Sahara deuteten an, wie wenig Platz ...