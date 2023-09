Plus

Plus

Plus

Joe Bidens Klimagesetz wirkt. Es stößt Investitionen an - und das just in republikanischen Bundesstaaten.

BILD: SN/STOCKADOBE-AHEFLIN Der Inflation Reduction Act hat für einen Boom der Solar-Industrie in den USA gesorgt. BILD: SN/HANSJÜRGEN MAI Vorarbeiter Aaron Millner: „Ich verstehe ihre Logik nicht, was wollen sie damit erreichen, indem sie erneuerbare Energien schlechtreden?“