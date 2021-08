Wie man daheim das Klima schützt

Das eigene Zuhause ist der perfekte Ort, um Ressourcen zu schonen. Und Geld zu sparen.

Waldbrände, Hitzewellen, Hochwasser, Hagel, Tornados: Der Sommer 2021 hat das Thema Klimawandel in den Mittelpunkt der öffentlichen Wahrnehmung gerückt. Vielleicht so stark wie niemals zuvor. Intensiv diskutiert werden die Rolle von Politik, Wirtschaft und Industrie sowie der Einfluss der Menschen auf die Erderwärmung. Letztere werden dazu aufgefordert, weniger bis gar nicht mehr in ein Flugzeug zu steigen, Kreuzfahrten abzuschwören und keine Billigprodukte aus Fernost zu kaufen. Die Kluft zwischen jenen, die eindringlich vor einer Klimakatastrophe warnen, und jenen, die sich ...