Flüsse kennen keine Grenzen. Ihre Nutzung hat daher Konfliktpotenzial - zwingt aber auch zur Kooperation.

Laut einer Studie ist in der Wassernutzung Zusammenarbeit zwischen Staaten die Regel, Konflikte sind eher die Ausnahme.

Der Senegal ist nicht nur ein Land in Westafrika, der Senegal ist die Lebensader, die diesem Land seinen Namen gibt. Mit Mali, Mauretanien und Guinea liegen drei weitere Staaten an diesem Fluss, der bis in die 1970er-Jahre seinen Anrainern das ...