Wird die Erde langsam zur Wüste?

Die Erwärmung lässt Wüsten wachsen. Die Wüsten der Erde wachsen. Das ist bedrohlich - vom Satellit aus gesehen sind die ausgetrockneten Landschaften aber teils wunderschön. Spektakuläre Satellitenbilder aus den Wüsten der Welt gibt es in einem aktuellen Bildband zu sehen. Erraten Sie, was im Bild ganz unten am Ende der Fotostrecke abfotografiert wurde?

SN/eovision Dieses Foto zeigt eine der höchsten Dünen der Welt in Namibia: Das Sossusvlei ist eine von roten Sanddünen umgebene Salztonebene. Die Sandberge gehören zu den höchsten der Erde und sind mehr als 300 Meter hoch.